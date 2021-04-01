شكرا لقرائتكم خبر مستشار هادي: أوامر إيرانية للحوثي برفض المبادرة السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف مستشار الرئيس اليمني ياسين مكاوي أن توجيهات إيرانية قد وصلت للحوثيين تأمرهم برفض وإفشال المبادرة السعودية للحل في البلاد.

وقال في تغريدات على تويتر «إن السلام لا يتجزأ»، مشددا على أن محاولات إيران ومرتزقتها الحوثيين تمرير سلام جزئي مفصل حسب مصالحهم يشكل تهديدا خطيرا على اليمن والمنطقة.

ولفت إلى أن إيران وميليشياتها يهربون السلاح، وينهبون المواد والسلع وأموال النفط ومشتقاته في ظل القيود المفروضة عليهم، وأشار إلى قصف الانقلابيين الجنوني على النازحين في مأرب ما هو إلا دليل على أن الإرهاب الحوثي لا تعنيه الإنسانية.

وكانت الخارجية الأمريكية، أكدت ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل للأزمة اليمنية، وأن اللقاءات التي أجراها المبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ في السعودية وسلطنة عمان حول اليمن كانت مثمرة جدا.

وأكدت ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار شامل وحل للأزمة اليمنية، مشيرة إلى أن كلا من ليندركينغ وغريفيث يواصلان العمل جنبا إلى جنب للمساعدة في التوصل إلى وقف نار ومحادثات سياسية شاملة واتفاق سلام دائم يلبي احتياجات اليمنيين كافة.

من جهته، أكد القيادي الحوثي المنشق أحمد العماد، في تغريدات على صفحته بالفيس بوك ، بأنه «عرف قذارة الحوثيين عن قرب وكانت له تجربة كبيرة معهم ويعرف ما لا يعرف البعض، وحروبهم لن تنتهي ولن يكون هناك أي سلام معهم». وأضاف أن «الحوثيين لا يمتلكون أي مشروع وطني وإنما لديهم مجموعة من القصص والخرافات التي يقدمونها للآخرين ويغررون بها عليهم ومن ثم يقودونهم لحروبهم العبثية».

وتابع «عارضت الحوثيين بعد أن عرفت إجرامهم وفجورهم وكذبهم ودجلهم، عرفت أن عقولهم متحجرة ولا يمتلكون أدنى وعي لم يتوافق عقلي وفكري مع ما كانوا يروجونه»، وأفاد بأنه قبل انشقاقه عن الحوثيين ومعارضتهم ومغادرة صنعاء كان لديه منصب كبير هو رئيس ما تسمى اللجنة العليا للرقابة المجتمعية، وكان عنصرا فعالا وقويا في كثير من المراحل التي مرت بها جماعة الحوثي.

ميدانيا، اشتدت حدة المواجهات بين قوات الجيش ومليشيات الحوثي في جبهة الكسارة غربي مأرب، وأكد مصدر ميداني مصرع العشرات من الحوثيين، بينهم القياديان البارزان العميد ضيف الله الخالدي أركان اللواء الثالث صاعقة، والعميد حسن اللاحجي عمليات اللواء، وأشار إلى أن مقاتلات التحالف ساندت قوات الجيش بغارات مكثفة واستهدفت تعزيزات وآليات حوثية في امتداد جبهات مأرب.

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