محكمة يمنية عسكرية تلاحق السفير الإيراني

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وعقدت المحكمة العسكرية أمس جلستها العلنية الثالثة، بمدينة مأرب، بحضور ممثل الادعاء العسكري المقدم قاضي فيصل الحميدي، للنظر في القضية الجنائية رقم 6 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو حسن إدريس إيرلو، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأمرت المحكمة تنصيب هيئة الدفاع عن المتهم المدعو حسن إدريس إيرلو، وتلاوة قرار الاتهام وقائمة أدلة الإثبات في مواجهة المنصبين.
كما أمرت بضم ملف قضية المدعو إيرلو إلى القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م الخاصة بمحاكمة المتهم عبدالملك الحوثي و174 آخرين بتهمة الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والتخابر مع دولة أجنبية (إيران) وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب.
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