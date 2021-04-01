شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادي: نعيش فترة صعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: عصام هجو

أكد المدرب المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن «البرتقالي» يمر بظروف صعبة ويحاول الخروج منها خلال المباريات الأربع المتبقية في الدوري اعتباراً من مباراة السبت، أمام خورفكان.

وتابع «بطبيعة الحال كل مباراة أهم من الأخرى وبلا شك الفريق محتاج إلى أن يتجاوز هذه الفترة الصعبة وليس أمامنا مخرج من هذه الظروف سوى العمل والبذل والاجتهاد وتحقيق الانتصارات وحصد النقاط».

وعن فترة التوقف الأخيرة قال الرمادي: لا استطيع أن أقول إنها كانت كافية لالتقاط الأنفاس ومعالجة الأخطاء، ولكنها معقولة، وقد عملنا واجتهدنا وستظهر نتائج المجهود في الفترة القادمة.

وأكد «ليس لدينا غيابات باستثناء حسن عبدالرحمن وديجو».

وأوضح أن اللاعب المحترف الجديد الهولندي الياس لاعب جيد، ويمتلك مهارات جيدة، ولا ينقصه شيء سوى أنه كان بعيداً عن أجواء المباريات.

من جانبه، قال حسن عبدالرحمن لاعب عجمان «بالطبع تعتبر مباراتنا مع خورفكان مهمة للغاية، ولكننا كلاعبين يجب أن نكون في أعلى درجات التركيز لأن الفوز بست نقاط، وليس أمامنا سوى تحقيق الفوز واقتناص نقاط المباراة كاملة، لأن الفوز سيعطي الفريق أريحية في المباريات القادمة».