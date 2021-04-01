سفارة السعودية بالقاهرة: تمديد صلاحية تأشيرات المتواجدين خارج المملكة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في القاهرة، الخميس، بياناً صحفياً رداً على الاستفسارات التي تلقتها السفارة حول صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها؛ في ضوء التعليق المؤقت لدخول بلاد الحرمين.

وأوضحت السفارة، في بيانها، أنه تقرر تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الخروج والعودة الخاصة بالمقيمين في المملكة والمتواجدين خارجها في الدول التي تم تعليق القدوم منها لمدة 30 يوماً من تاريخ تعليق السفر إلى تلك الدول.

وأضافت السفارة، أنه تقرر تمديد صلاحية التأشيرات الصادرة لأغراض الزيارة والسياحة ممن هم خارج المملكة لمدة 30 يوماً.

ونوهت السفارة السعودية بالقاهرة، أن تمديد صلاحية الإقامات والتأشيرات المشار إليها يكون دون دفع أي رسوم أو مقابل مالي مقرر لذلك التمديد.