شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة حواء تكرم شيماء عبد الإله المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت مجلة حواء والجمعية المصرية للنهوض بصحة المرأة، شيماء عبدالاله المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، خلال احتفالية مشتركة بعنوان:"كنا ومازلنا في ظهر الوطن".

وتأتى الاحتفالية، التى أقيمت بمؤسسة دار الهلال الصحفية، بحضور نخبة من الشخصيات النسائية المتميزة، التى تم تكريمهن، فى إطار أعياد المرأة المصرية.

وخلال الاحتفالية، جرى عرض فيلم تسجيلى بعنوان "سند المرأة المصرية"، الذى أنتجته المجلة حول مكتسبات المرأة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.