المحكمة ترفض السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني

جدة - عبدالحي حسين - علم “اليوم 24” أن محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، قررت، مساء اليوم الخميس، الإبقاء على متابعة الصحافي سليمان الريسوني، رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، في حالة اعتقال، ورفضت الملتمس، الذي تقدمت به هيأة دفاعه، والمتمثل في منحه السراح المؤقت.

ويقبع الريسوني في السجن الاحتياطي، منذ ماي الماضي، مُتهما “بهتك عرض بالاحتجاز والعنف”، عام 2018، بينما ينفي الصحافي المذكور هذه التهمة جملة، وتفصيلا.

وكانت غرفة الجنايات في محكمة الاستئناف في الدارالبيضاء قد شهدت، أول أمس الثلاثاء، جلسة أخرى من جلسات محاكمة الريسوني، حيث تقرر تأجيل النظر في ملفه إلى غاية 15 أبريل الجاري.

ويأتي تأجيل جلسة محاكمة الريسوني، من أجل إعداد الدفاع، بعد تسجيل عدد من المحامين الجدد لمؤازرته.