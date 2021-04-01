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20 حالة وفاة و2353 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

أعلنت وزرة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 20 حالة وفاة و2353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1956 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة- في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة و7 وفيات في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

 

ونوهت إلى أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 89.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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