20 حالة وفاة و2353 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

أعلنت وزرة الصحة الفلسطينية اليوم تسجيل 20 حالة وفاة و2353 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1956 حالة تعاف خلال الساعات الـ 24 الأخيرة.



وأوضحت الوزارة- في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية - أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة في الضفة و7 وفيات في قطاع غزة، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

ونوهت إلى أن نسبة التعافي من كورونا في فلسطين بلغت 89.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.