الأسهم الإماراتية تواصل حصد المكاسب المليارية مطلع أبريل

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

بدأت أسواق المال الإماراتية، اليوم الأول من تعاملاتها في شهر أبريل/نيسان على نشاط كبير، لتواصل تعزيز مكاسب مارس/آذار الماضي.



وفيما تجاوزت قيمة السيولة المتداولة في الأسواق مليار درهم خلال جلسة الخميس - منها 980 مليون درهم في أبوظبي - فقد ربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة نحو 4 مليارات درهم في ختام التعاملات.

وانعكس النشاط الذي شهدته التداولات على المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية و الذي ارتفع بنسبة 0.50% تقريبا مغلقا عند مستوى 5941 نقطة في حين أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2557 نقطة بزيادة نسبتها 0.30% مقارنة مع اليوم السابق.

وواصل سهم الشركة العالمية القابضة المرتفع إلى 64.80 درهم قيادة النشاط حيث تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 212 مليون درهم في حين واصل سهم اتصالات صعوده مغلقا عند 22.06 درهم محققا بذلك اختراقا سعريا جديدا.

من جانبه، ارتفع سهم الجرافات البحرية إلى 7.39 درهم في حين بلغ سعر سهم الوثبة للتأمين 1.02 درهم.

وفي سوق دبي المالي ارتفع سهم إعمار إلى 3.57 درهم إضافة إلى سهم أرامكس إلى 3.94 درهم والعربية للطيران إلى 1.27 درهم.

وشهدت الأسواق خلال اليوم الأول من تعاملاتها في شهر أبريل/نيسان تداول 253 مليون سهم نفذت من خلال 3936 صفقة.