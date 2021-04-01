وزارة الخارجية الإثيوبية تعلن الانتهاء من 79% من أعمال البناء في سد النهضة

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، الانتهاء من 79% من أعمال البناء في سد النهضة.



قال وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي إن أعمال البناء في سد النهضة وصلت إلى 79%، مشيرا إلى أن أديس أبابا ملتزمة بالاستخدام العادل والمنصف لموارد نهر النيل، وعدم إلحاق أي ضرر بدول المصب مصر والسودان

وأضاف بقلي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، أن المفاوضات الثلاثية المرتقبة مع مصر والسودان حول سد النهضة تستأنف خلال اليومين المقبلين بقيادة الاتحاد الأفريقي، وحضور خبراء ومراقبون من الاتحاد الأفريقي.

وسلمت هيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، الأربعاء، وكالة "خلق فرص العمل المهني" التابعة لإقليم بني شنقول جموز مشروع إزالة الغابات بمساحة 4854 هكتار من الأراضي، تمهيدا للملء الثاني لبحيرة سد النهضة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.

وذكرت الوكالة أن "المساحة الكلية التي ستغطيها بحيرة سد النهضة تصل إلى أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي".

ونقلت الوكالة الإثيوبية عن مدير التخطيط البيئي والاجتماعي في مشروع سد النهضة، سلمون تسفاي، قوله :إن " عملية الملء الثاني لسد النهضة ستجري في موسم الأمطار المقبل "الصيف المقبل".

وتابع أن "المنطقة التي ستغطيها بحيرة سد النهضة أكثر من 20 ألف هكتار من الأراضي، منها 4854 هكتارا سيتم إزالة الغابات بها في مشروع المرحلة الثانية التي جرى تسليمها لوكالة خلق فرص العمل المهني".

ودخلت مصر والسودان وإثيوبيا في مفاوضات شاقة منذ 2011 تهدف إلى الوصول إلى اتّفاق حول ملء سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا، وتعتبره أهم مشاريعها القومية الاقتصادية، لكن مصر والسودان (دولتي المصب) يعربان دائما عن مخاوفهما من تداعيات بناء السد على حصتهما، ولم تتوصل الدول الثلاث إلى اتفاق حتى الآن.

ومنذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي، تواجه المفاوضات جمودا بعد أن وصلت الدول الثلاث إلى طريق مسدود بشأن كيفية ملء وتشغيل السد.

وطرح السودان مقترحا لتوسعة مظلة الوساطة، لتكون آلية رباعية تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. وحظى المقترح بتأييد مصر، لكن إثيوبيا رفضته واعتبرته غير مجد.