شاب مصري يفوز في انتخابات ألمانية.. القاهرة تعلق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز شاب مصري يدعى، مارفن إسحاق، بالانتخابات المحلية في ألمانيا على مستوى الولايات، ليصبح بذلك نائبًا في برلمان ولاية إيشبورن الألمانية.

بدورها هنأت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الشاب المصري البالغ 19 عاما، المقيم في ألمانيا، بفوزه في الانتخابات.

ووفقا لصحيفة "أخبار اليوم" المصرية دعت وزيرة الهجرة المصرية مارفن إسحاق إلى الانضمام إلى مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب الدارسين بالخارج "MEDCE".

ولاقت الدعوة ترحيبا كبيرًا من إسحاق للمشاركة والتسجيل بالمركز والتعرف على أبناء وطنه الدارسين في مختلف دول العالم، مبديًا استعداده لإلقاء محاضرة من خلال المركز يكشف خلالها ما وصل إليه من نجاح حتى أصبح نائباً في برلمان ولاية إيشبورن الألمانية.

وأعربت "مكرم" عن بالغ سعادتها لمتابعة مارفن لما يجري من إنجازات على أرض مصر، ولتمسكه وتحدثه باللغة المصرية والعربية بشكل جيد جدًا.

يشار إلى أن مارفن إسحاق يدرس الهندسة الصناعية تخصص الهندسة الميكانيكية، وكان يتولى منصب رئيس اتحاد الطلاب في المدرسة التي كان يلتحق بها، إلى أن قام مدير المدرسة والذي أصبح نائبًا برلمانيًا بتشجيعه على دخول الانتخابات.

بدأت رحلة إسحاق مع السياسة من خطاب ألقاه حينما كان رئيسًا لاتحاد الطلبة في المدرسة أمام عدد كبير من المواطنين عقب فوز مدير المدرسة بالانتخابات، ووجد استحسانا من جميع من استمعوا إلى خطابه، وطلبه أكثر من حزب في ألمانيا للانضمام والانخراط من خلاله في السياسة، ثم انضم إلى حزب سياسي، وعند اقتراب الانتخابات وضع برنامجًا وكان شعار حملته "سياسة من شاب للشباب".

كان حزب الخُضر في ألمانيا قد أعلن، يوم الثلاثاء الماضي، أن لاجئا سوريا تخلى عن سعيه لدخول البرلمان الألماني بعد تلقيه تهديدات عنصرية، وقال الحزب إن طارق العوس، الذي فر من التجنيد في الجيش السوري، تراجع عن هدفه للفوز بمقعد في البرلمان بسبب مخاوف أمنية، بحسب "رويترز".