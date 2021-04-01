المالية الليبية توقف قرارات "السراج" بإيفاد مبعوثين للخارج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية خالد مبروك عبدالله، بإيقاف جميع القرارات السابقة بإيفاد مبعوثين ماليين للخارج.

وخاطب عبدالله، وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بإيقاف كافة الترشيحات السابقة الصادرة عن وزارة المالية في الحكومة السابقة -في عهد فايز السراج - للمراقبين الماليين ومساعديهم في السفارات والقنصليات والبعثات الدولية واعتبارها كأن لم تكن.



وأوضح عبدالله في خطاب أن وزارته تعمل على رسم سياسة مالسة ناجحة تسهم في تحقيق أهداف ورؤى حكومة الوحدة الوطنية.

واختتم الخطاب بأن وزارة المالية ستقوم بإعادة تنظيم آلية الترشيح وتوافي وزارة الخارجية بقائمة المرشحين وفقا لمقتضيات التشريعات النافذة بالخصوص.

ويأتي ذلك يالتماشي مع برنامج وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية لتقليص عدد سفاراتها للخارج.

وأكدت وكالة الأنباء الليبية في وقت سابق، أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش، ستعمل على تغيير السفراء وتقليصهم وفق ما تتطلب به المرحلة وتقليص الملحق لكل سفارة.

وعانت السفارات الليبية في الخارج خلال عهد حكومة فايز السراج من جرائم الفساد المالي والإداري، وسبق وطالبت جهات رقابية التحقيق مع عدد من دبلوماسييها في الخارج.

وخلال الأيام الأخيرة من عمر حكومته، اتخذ فايز السراج عددا من قرارت الإيفاد للخارج في السفارات والقنصليات والبعثات لعدد من المقربين منه.