استراتيجية زعيم داعش الجديد.. إرهاب متوارث بتكتيك "كر وفر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

على الرغْم من مرور عامين على إشهار سقوط تنظيم داعش، إلا أن خطره ما زال قائما ويتعاظم معتمدا على استراتيجيات يتبعها للبقاء.

وفق ما أشار إليه الخبير العسكري، العميد الركن أعياد طوفان، فبعد مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي نهاية 2019 في عملية عسكرية أمريكية، خلفه أمير المولى المتصلب ذو الشخصية الصدامية، وسط تكتّم شديد عن كيفية وصوله إلى منصبه.

تكمن أهداف الزعيم الجديد، طبقا لما أفاد به "طوفان" في قوّة شبكته المتماسكة على أفراد التنظيم الإرهابي.

بين سقوط الباغوز (شرق سوريا) في 23 مارس/آذار، ونهاية فبراير/شباط 2021، قام تنظيم داعش بـ 5665 عملية عسكرية في 30 بلدا، فتنظيم داعش يحافظ على نسق ثابت من خلال اتباع تكتيك "الكر والفر".