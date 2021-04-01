الأمن السعودي يعتقل مسلحا ردد عبارات إرهابية داخل المسجد الحرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتقلت قوات الأمن السعودي، الخميس، مسلحا ردد عبارات إرهابية داخل الدور الأول من المسجد الحرام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة قوله إن قوة أمن الحرم المكي الشريف، رصدت شخصًا يحمل سلاحًا أبيض ويردد عبارات مؤيدة لجماعات وتنظيمات إرهابية بعد صلاة عصر أول أمس الثلاثاء.

وأكدت شرطة مكة المكرمة أن عملية الاعتقال تمت في الدور الأول من المسجد الحرام، فيما تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

ولم يتعرض أيا من زوار المسجد الحرام لأي أذى من قبل المسلح أو لحظة اعتقاله.

وفي 23 مارس/أذار الماضي، دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس خدمة "واتس أب" لاستقبال البلاغات والملاحظات بالمسجد الحرام