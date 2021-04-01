إخوان ليبيا يهاجمون قاضيا ويهددون بقتله

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هاجم الصادق الغرياني مفتي التنظيمات الإرهابية في ليبيا قاضيا لإصداره حكما على إرهابي بالإعدام.

ورفض الغرياني الحكم الصادر من أحد محاكم طرابلس على إرهابي من عناصر تنظيم داعش بالإعدام رميا بالرصاص واصفا القاضي بأنه "أحد قضاة النار".



وادعى الغرياني أن الإرهابي المحكوم عليه كان "يجاهد" دفاعا عن ما وصفه بـ"الحرمات والديار".

وكانت محكمة استئناف طرابلس قد حكمت حضوريا علي الإرهابي "محمد التواتي محمد النفار " بالإعدام رميا بالرصاص ،لانضمامه إلى مجموعات متطرفة ومقاتلتة قوات الجيش الليبي في مدينة بنغازي.

والنفار هو متطرف ليبي بارز سبق وقاتل الجيش الليي في بنغازي وأصيب مرتين وتلقي علاجا في تركيا عقب خروجه عبر منافذ مدينة مصراتة.



واعترف النفار، في وقت سابق، بجلب عناصر أجنبية لمقاتلة القوات المسلحة الليبية في مدينة بنغازي وتفخيخهم المنازل والمباني العامة لعرقله الجيش.

كما شارك في الهجمات الإرهابية على الهلال النفطي ومدينة إجدابيا قبل تحريرهم من الإرهاب.

وعقب حكم القاضي المستشار "محمد علي البوسيفي" القائم بمحكمة استئناف طرابلس، تعرض للتحريض والتهديد من قبل عدة عناصر إخوانية ومطلوبة أبرزهم، حمد صالح حسين العشيبي، الهارب من بنغازي والمطلوب لدي السلطات الأمنية والعسكرية.

وحرض العشيبي على قتل القاضي عبر صفحته على "تويتر" واصفا إياه بـ"هدف مشروع" لمن أسماهم "الثوار".