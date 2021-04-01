مقتل 5 مدنيين في هجوم مسلح بجنوب السودان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 5 مدنيين إثر تعرض سيارة كانت تقلهم لإطلاق نار مكثف من مجهولين على الطريق الرابط بين العاصمة جوبا ومدينة نمولي جنوبي البلاد.

ويأتي هذا الحادث ضمن موجة لهجمات مسلحة تستهدف المسافرون على الطريق القاري الرابط بين جنوب السودان ودولة أوغندا المجاورة.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365"، إن مسلحون أطلقوا النار عليهم بعد مغادرتهم لقرية (أوباما) السياحية في منطقة (كيت)، وأشاروا إلى أن المهاجمين لاذوا بالفرار في الغابات المجاورة.

وأشار سانتو دوميج المتحدث الرسمي باسم الجيش الحكومي في جنوب السودان، إلى أن هناك تقارير تتحدث عن وقوع 3 هجمات على طريق جوبا نمولي استهدفت حافلات مدنية، وحتى الآن لم تعلن أي جهة عن مسئوليتها عن الحادث.

وفي الأسبوع الماضي لقي 9 أشخاص مصرعهم في حادثين منفصلين على طريق جوبا ياي، حيث قامت مجموعة مسلحة مجهولة بنصب كمين مسلح استهدف سيارة كانت تقل مجموعة من الركاب.

والأسبوع الماضي أيضا شهدت ولاية شرق الاستوائية وقوع مجموعة من الهجمات المسلحة التي استهدفت قاعدة عسكرية تابعة للمعارضة المسلحة، كما نجا حاكم الولاية لويس لوبونق من محاولة اغتيال في كمين نصبه له مسلحون مجهولون بمقاطعة بودي الإثنين الماضي.

وتأتي التطورات في وقت تتصاعد فيه الأصوات المطالبة بضرورة حسم الانفلات الأمني، خشية تداعياته على تنفيذ بنود اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والمعارضة، خاصة في الجانب المتعلق ببند الترتيبات الأمنية.