وصول أكثر من 800 ألف جرعة لقاح ضد كورونا من كوفاكس إلى مصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن مصر حصلت على أكثر من 854 ألف جرعة لقاح ضد فيروس كورونا، عبر "كوفاكس" الذي تشرف عليه منظمة الصحة العالمية.



وقال بيان للمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط: "حصلت مصر، مساء أمس الأربعاء، ما يزيد على 850 ألف جرعة من اللقاح ضد كورونا،عن طريق منظومة كوفاكس"، في اشارة إلى لقاح أسترازينيكا أكسفورد.

وأضاف البيان أن الجرعات المستلمة "ضمن 40 مليون جرعة مخصصة لمصر ستحصل عليها تباعا" من كوفاكس، وهو ما يكفي 20% من سكان البلاد البالغ عددهم أكثر من 100 مليون نسمة.

ويهدف "كوفاكس" إلى ضمان حصول جميع البلدان المشاركة، حاليا 190 دولة، على "وصول عادل إلى ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات بحلول نهاية عام 2021".

وفي مؤتمر صحافي افتراضي عقده المكتب الاقليمي للمنظمة اليوم، أقر المسؤولون بأنهم يواجهون "تحديات" في تحقيق هذا الهدف.

وأوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في دول شرق المتوسط أحمد المنظري أن التحديات في "إنشاء خطوط إنتاج في الدول المقتدرة، وتحديات لوجستية مثل إيصال الشحنات، وأهم من ذلك التحديات المالية لتوفير اللقاحات".

وأشار إلى نقص في "الأماكن المخصصة لتخزين اللقاح"، خاصةً أن لقاح "فايزر" يحتاج إلى الحفظ في درجات حرارة شديدة البرودة.

وتحدث المنظري أيضاً عن "تحديات من نمط آخر مثل المنافسة على شراء اللقاحات من قبل الدول المقتدرة ماليا"، الأمر الذي انتقده مطالبا الجميع بـ"التعاون" لمواجهة الجائحة.

وأفاد مسؤولو منظمة الصحة العالمية الإقليميون، الخميس، بظهور نوعين متحورين من الفيروس في ليبيا، الغارقة في الفوضى منذ عقد، مشيرين إلى أن من المرجح انتشارهما داخل المناطق الحضرية وصولاً إلى الريف.