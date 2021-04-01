روسيا تعيد 63 طناً من التفاح التركي بسبب الحشرات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 1 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

أعادت السلطات الروسية، الأربعاء، نحو 63 طنًا من التفاح التركي؛ لاحتوائها على حشرات ضارة.



جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة،

ووفق المصدر منعت السلطات الروسية 63 طنا من التفاح التركي من دخول أسواقها عبر ميناء توابسي على ساحل البحر الأسود، مشيرة إلى أنها رصدت آفات زراعية بالشحنة.

وأوضحت الصحيفة أن "خدمة الحجر الصحي للحيوانات والنباتات الروسية أعلنت منع التفاح التركي من دخول البلاد بموجب قواعد الحجر الصحي، وذلك بعدما تم رصد حشرة الذباب ذي السنام الظهري الضارة بالشحنة".

هذا وأكدت خدمة الحجر الصحي "دخول يرقات الذباب ذي السنام الظهري إلى جسم الإنسان من خلال الغذاء يشكل خطرا كبيرا على الصحة".

يشار إلى أن روسيا تعيد العديد من شحنات الخضار والفاكهة التركية لعدم مطابقة المواصفات.

وتشهد تركيا فسادًا دفع بمؤشرات الزراعة في تركيا إلى أدنى مستوياتها، لتستمر السنوات العجاف لقطاع بات يحتضر جراء السياسات الخاطئة.

وحسب تقارير لوسائل إعلام محلية، فإن الممارسات الحكومية في هذا القطاع الحيوي باتت تقلق المزارعين وتستفز الشعب