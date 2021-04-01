التحالف يدمر باليستيا ويصطاد قيادات الانقلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة أمس، اعتداء وشيكا للحوثيين باستخدام صاروخ باليستي لاستهداف المدنيين.

وقال التحالف، في بيان، «إنه تم تدمير صاروخ باليستي للحوثيين ومنصة إطلاقه في جبهة مأرب»، مشيرا إلى استمرار محاولات الميليشيات استهداف المدنيين الأبرياء.

وأضاف «إن العملية الهجومية للميليشيات الحوثية في مأرب، تعرض حياة ملايين المدنيين للخطر»، مشددا على أن المليشيات المدعومة من إيران مستمرة في استهداف المدنيين الأبرياء.

واستهدفت مقاتلات التحالف العربي أمس اجتماعا عسكريا للميليشيات الحوثية في مديرية خب والشعب، وقامت بأكثر من خمس غارات جوية أسفرت عن مقتل وجرح عدد من القيادات العسكرية للميليشيات، والعشرات من العناصر الانقلابية.