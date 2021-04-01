شكرا لقرائتكم موسكو.. مقتل داعشي خطط لمهاجمة مجمع للوقود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت روسيا، اليوم الخميس، إحباط عملية إرهابية خطط لها عنصر ينتمي لتنظيم داعش. وأوضح الأمن الفيدرالي إحباط هجوم إرهابي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية، بعد تصفية مسلح من أنصار داعش كان يجهز لعمل تخريبي في مجمع للوقود.

كما أشار في بيان إلى أن الإرهابي الذي كان يحمل الجنسية الروسية، خطط لشن هجوم على إحدى منشآت مجمع الوقود والطاقة.

وأفاد أنه "قاوم عملية توقيفه فتم تحييده بإطلاق النار من قبل القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".

يذكر أن جهاز الأمن الفدرالي كان أعلن سابقا اعتقال عدد من المتطرفين، كانوا يعدون لعمل تخريبي ضد أحد أقسام الشرطة بمدينة روستوف على الدون بجنوب غربي روسيا.