شكرا لقرائتكم خبر عن متحف أحمد شوقي.. أبواب مفتوحة على جماليات الفن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

يعد متحف أمير الشعراء أحمد شوقي في مصر، من أهم متاحف الأدباء في العالم العربي، بما يحمله من قيمة أدبية رفيعة؛ نظراً لمكانة صاحبه المميزة في تاريخ الشعر العربي، قديمه وحديثه. يقع المتحف على كورنيش النيل بمحافظة الجيزة في المنزل الذي عاش فيه شوقي وأسرته، والذي بناه بعد عودته من المنفى من إسبانيا في بدايات القرن الماضي، وأطلق عليه «كرمة ابن هانئ». وفي عام 1973 صدر قرار من الرئيس السادات بتحويل المنزل إلى متحف بعد أن اشترته الحكومة المصرية من ورثة أمير الشعراء، وتم افتتاح المتحف في 17 يونيو/حزيران 1977.

تأثر شوقي كثيراً بالأجواء الإسبانية، وسحرته حدائق الأندلس القديمة، فأراد أن يبني بيتاً له الطابع المعماري الأندلسي الذي تحيطه الحدائق بأشجارها وزهورها من كل جانب بعيداً عن زحام مدينة القاهرة، فقد كان شوقي يسكن قبل ذلك في حي المطرية مع أسرته؛ حيث نشأ هناك وتربى وعاش سنوات شبابه الأولى في قصر والده، وكان معجباً بالشاعر العباسي أبي الحسن بن هانئ، الملقب بأبي نواس، فسمى البيت باسمه.

وتوجد بالمتحف حديقة كبيرة يتوسطها تمثال صنع من البرونز لأمير الشعراء صممه النحات المصري البارع جمال السجيني، في الذكرى الخمسين لرحيله عام 1972، وسبق ذلك أن أعلنت الحكومة الإيطالية عام 1962 عن تصميم تمثال لأحمد شوقي وضع في حديقة فيلا بورجيزي، إحدى أشهر الحدائق الإيطالية في العاصمة روما، وحضر تدشين ووضع التمثال وزيرا الثقافة في مصر وإيطاليا في ذلك الوقت وعمدة روما.

مخطوطات الأغاني

يتكون المتحف من طابقين، ويضم الطابق الأرضي مكتبة شوقي والتي تزخر بآلاف الكتب النادرة في كل فروع المعرفة الأدبية والعلمية والفكرية، كما يوجد بها أصول المسودات الخاصة بكتابة القصائد والمسرحيات الشعرية التي ألفها أمير الشعراء، وكذلك مخطوطات الأغاني بخط يده والتي غناها الفنان محمد عبد الوهاب، وتوجد أمام المكتبة غرفة خاصة للتدخين بعدها توجد حجرة الطعام والتي تحولت أيضاً إلى مكتبة لزوار المتحف كما توجد مكتبة سمعية سُجل عليها عدد من الألحان والأغاني القديمة. وإلى يسار المدخل توجد غرفة الاستقبال ويوجد بها صالون مذهب، أما تصميم الجدران والسقف فجاء على الطراز المعماري الإسلامي، فالسقف منقوش بالزخارف، أما الجدران فمزينة بالآيات القرآنية المكتوبة بالخط الكوفي، وفي نهاية القاعة يوجد سلم خشبي مكسو بالرخام الأخضر، ومغطى بسجادة حمراء اللون، وهذا السلم هو الذي يصعد بالزائر إلى الطابق الثاني، والذي يبدأ مدخله بوجود تمثال لشوقي صنعه نحات إيطالي وتوجد على قاعدته لوحة رخامية تذكارية عن ذكرى تنصيب أحمد شوقي أميراً للشعراء العرب عام 1927.

وتوجد بهذا الطابق الحجرات الخاصة بأسرة أمير الشعراء، ومنها غرفة نومه، والتي ما تزال تحتفظ بشكلها وسمتها الخاصة، فجدرانها مكسوة بورق حائط، هو نفسه الذي كان موجوداً أيام شوقي، أما السرير فمصنوع من النحاس له إطار علوي وناموسية، وأعمدته من النحاس أيضاً. كما توجد بجوار هذه الغرفة غرفة نوم زوجته خديجة هانم شاهين، ثم غرفة مكتبه، والتي تتميز بأثاثها الفاخر الذي يأخذ الطابع الفرنسي، وبجوارها غرفة خاصة بالأوسمة والنياشين وشهادات التكريم التي حصل عليها شوقي في حياته، وبها فاترينة خاصة تضم بدلة التشريفة التي كان يرتديها أمير الشعراء في المناسبات الخاصة، وهي ذات لون أسود وصدرها مرصع بزخارف من الخيوط الذهبية، وتوجد بجوارها – أيضاً - غرفة خاصة ببعض المخطوطات الخاصة به، وكذلك توجد بها مجموعة من اللوحات التشكيلية والتحف النادرة، إضافة إلى الحجرات الخاصة بأولاده.

المتحف على حد تعبير الشاعر أحمد عنتر مصطفى تحفة معمارية مهمة، وتحفة أدبية أيضاً؛ لأنه تجسيد لرحلة حياة الشاعر الأهم في تاريخ الشعب العربي الحديث أحمد شوقي؛ إذ اختار شوقي كل تفصيلة موجودة به، حتى لون الطلاء الذي أراد أن يكون أبيض اللون، وكذلك الأشجار المزروعة في الحديقة التي توجد به، وكذلك المكتبة والكتب الموجودة بها، ويوجد بالمتحف تسجيلات نادرة تجمع ما بين شوقي ومحمد عبد الوهاب عند تلحينه لأغنيات كتبها له، يوجد ذلك يما يسمى «المكتبة السمعية» والتي توجد في الطابق الأرضي. ويرى مصطفى أن زيارة المتحف مفيدة للغاية خاصة لمحبي الثقافة والفني، فالمتحف جزء من تاريخ الثقافة المصرية المعاصرة.