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وزير القوى العاملة ومحافظ أسوان يوزعان "فوانيس رمضان" على الأيتام (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

وزع محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الهدايا و"فوانيس رمضان" على الأطفال بدور رعاية البنين والبنات، وأيضاً لمؤسسة تربية البنات التابعة لجمعية السيدات القبطيات، في إطار الاحتفال بيوم اليتيم والذي يوافق الأول من أبريل.

وبحسب بيان اليوم، أكّد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنَّ هناك رعاية مستمرة لأبنائنا وبناتنا بدور الرعاية حيث تم دعم هذه الدور بمبلغ مالي 120 ألف جنيه، علاوة على الأجهزة الكهربائية، وذلك في أثناء الزيارات الميدانية التي قام بها المحافظ خلال الفترة الماضية من أجل خلق مناخ إنساني واجتماعي مناسب للمقيمن بها، مع تلبية الاحتياجات والمطالب الضرورية لهم والعمل على توفير كل أوجه الرعاية المعيشية والاجتماعية والترفيهية لهم.

وأوضح أنَّه تمّ أيضاً دعم أماكن الإقامة لدور الرعاية بالعديد من الخدمات والمستلزمات، وإعادة تأهيل الحدائق والمسطحات الخضراء بها، وهو الذي يتوازي مع الكشف الطبي الدوري لهم.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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