استطلاع: 54% من الألمان يؤيدون ترشح رئيس حكومة بافاريا لخلافة ميركل

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع للرأي نُشِرَتْ في ألمانيا اليوم الخميس استمرار تأييد غالبية الألمان لترشح ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا، عن التحالف المسيحي، لمنصب المستشار في الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر المقبل.

وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد انفراتست ديامب لصالح القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي) أن 54% من الألمان يعتبرون زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، مرشحا جيدا للمستشارية، وذلك بزيادة ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالاستطلاع الذي أُجْرِيَ منتصف مارس الماضي.

وأظهرت النتائج أن زودر يحظى بتأييد غالبية الألمان للترشح بفارق كبير عن ارمين لاشيت، زعيم حزب ميركل المسيحي الديمقراطي، الذي حصل على تأييد 19% فقط بتراجع بمقدار ثلاث نقاط مئوية.

وأظهرت النتائج استمرار تراجع شعبية تحالف ميركل المسيحي، حيث حصل على 27% بتراجع بمقدار سبع نقاط مئوية، فيما لم يطرأ تغيير على شعبية الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي حصل على 16%، وزادت شعبية حزب الخضر بمقدار نقطتين لتصل إلى 22%، وبنفس المقدار زادت شعبية الحزب الديمقراطي الحر إلى 9%.

ولم يطرأ تغيير على شعبية كل من حزب البديل من أجل ألمانيا،وحزب اليسار، حيث حصل الأول على 11% والثاني على 7%.