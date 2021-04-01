بيان عراقي: صادرات النفط الخام تتجاوز الشهر الماضي مليونين و945 ألف برميل يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (د ب أ):

أعلن العراق مساء اليوم الخميس أن متوسط صادرات النفط الخام لشهر مارس الماضي تجاوزت سقف مليونين و945 ألف برميل يوميا غالبيتها من الموانئ جنوبي البلاد.

وذكر بيان لوزارة النفط العراقية أن صادرات النفط الخام العراقية للشهر الماضي توزعت بين موانئ التصدير شمالي الخليج جنوبي البلاد في محافظة البصرة ومن حقول كركوك الشمالية باتجاه ميناء جيهان التركي.

أوضح البيان أن مبيعات النفط حققت للشهر الماضي إيرادات مالية تجاوزت 5 مليارات و782 مليون دولار فيما كان سعر بيع برميل النفط أكثر من 63 دولار للبرميل واحد.