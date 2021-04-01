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رئيس وزراء السودان: الحكومة حريصة على إحداث تنمية متوازنة بجميع الأقاليم

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخرطوم - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، حرص الحكومة الانتقالية على إحداث تنمية متوازنة بجميع أقاليم السودان، فضلا عن تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين كافة.

والتقى رئيس وزراء السوداني، اليوم الخميس، مع روبيول أولاني دوروجو المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي.

وأبدى المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي، استعداد البنك لتمويل قطاع الخدمات الأساسية بولايات كردفان، لاسيما مشاريع مياه الشرب بمدن ولايتي شمال وجنوب كردفان (جنوب جمهورية السودان).

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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