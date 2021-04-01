الصين تسلم أذربيجان دفعة أخرى من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - باكو - (أ ش أ):

وصلت دفعة أخرى من لقاح "كوفيد-19" إلى أذربيجان قادمة من الصين، اليوم الخميس، حيث هبطت طائرة تحمل 500 ألف جرعة من لقاح كورونوفاك الذي تنتجه شركة (سينوفاك) الصينية في مطار حيدر علييف الدولي.

وكان المسؤولون الأذربيجانيون والسفير الصيني في العاصمة الأذرية باكو، غو مين، في استقبال الطائرة التي تحمل اللقاحات.

ومن المقرر أن تصل 84 ألف جرعة من لقاح فاكسزيفاريا (أسترازينيكا سابقًا) إلى أذربيجان من كوريا الجنوبية في 5 أبريل الجاري، إلا أنه بحلول نهاية مايو المقبل، تخطط أذربيجان لاستيراد 432 ألف جرعة من لقاح فاكسزيفاريا، الذي يتم إنتاجه من قبل شركة أنجلو سويدية مشتركة. كما سيتم تسليم 218 ألفا و790 جرعة من لقاح فايزر-بيونتك إلى أذربيجان في غضون الأسابيع المقبلة.

وبدأت عملية التطعيم ضد "كوفيد-19" في أذربيجان بلقاح كورونوفاك في 18 يناير الماضي، ويتم التطعيم على أساس طوعي وعلى نفقة الدولة.

ووفقًا لمقر العمليات التابع لمجلس الوزراء الأذربيجاني، قامت البلاد بالفعل بتلقيح 547 ألفا و541 شخصًا ضد فيروس كورونا.