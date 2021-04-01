خاص.. أول تعليق لوزيرة الثقافة بعد مشاركتها بـ"الفلوت" مع أوركسترا مكتبة الإسكندرية - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

قالت، وزيرة الثقافة، إيناس عبد الدايم، إنها تعشق الموسيقى وتستقطع أوقاتًا من يومهًا لمتابعة الأعمال الفنية التي تمثل لها الشغف والدافع للعمل.

وأوضحت، في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مشاركتها اليوم في العزف على خشبة المسرح، على آلة الفلوت، بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية مثّل لها سعادة بالغة.

وعبرت وزيرة الثقافة عن سعادتها بالمشاركة اليوم الخميس، في الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق ورائد النهضة الثقافية الكبرى في مصر المعاصرة.

وأضافت وزيرة الثقافة أنها على خشبة المسرح تستشعر كونها "إيناس عبد الدايم الفنانة" بجانب كونها الوزيرة المسؤولة.

وشاركت اليوم الخميس، وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم بالعزف على آلة الفلوت مع أوركتسرا مكتبة الإسكندرية، في الاحتفال بمئوية الراحل ثروت عكاشة وزير الثقافة الأسبق، مشيدة بمجهود مكتبة الإسكندرية في هذا السياق