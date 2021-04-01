بأمر من بايدن.. واشنطن تبدأ بسحب بعض قواتها وعتادها بالخليج إلى مناطق أخرى

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الخميس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمر بالبدء في سحب بعض القوات والعتاد العسكري من الخليج لتلبية الاحتياجات في مناطق أخرى حول العالم، وفق ما ذكرته الصحيفة نقلاً عن مسؤولين أمريكيين.



أوضحت الصحيفة، أنه في خطوة لم يبلغ عنها من قبل، سحبت واشنطن فعلاً ما لا يقل عن ثلاث بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ من منطقة الخليج، بما في ذلك واحدة من قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، التي تم وضعها في السنوات الأخيرة للمساعدة في حماية القوات الأمريكية.



كما تم تحويل بعض القدرات العسكرية، بما في ذلك حاملة الطائرات وأنظمة المراقبة، من الشرق الأوسط، لتلبية الاحتياجات العسكرية في أماكن أخرى حول العالم، وقال مسؤولون إن تخفيضات أخرى للقوات والقدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة قيد الدراسة.



من جهة أخرى، أشار تقرير الصحيفة الأمريكية إلى أن واشنطن تسعى إلى نقل عبء الدفاع عن السعودية أمام هجمات الحوثيين والميليشيات في العراق أكثر فأكثر إلى الرياض.



كما أشارت إلى أنه مع تحرك الولايات المتحدة نحو تقليص قدراتها العسكرية في السعودية، شكّل البنتاغون في الأسابيع الأخيرة "فريق النمر" -وهي مجموعة مخصصة من خبراء السياسة الدفاعية والعسكريين- لإيجاد طرق لمساعدة المملكة على حماية منشآتها ونفطها.



إذ تشمل الخيارات المطروحة على الطاولة لمساعدة السعودية على الدفاع عن نفسها مبيعات أسلحة دفاعية محددة، مثل الصواريخ الاعتراضية، وتوسيع تبادل المعلومات الاستخبارية، وتدريب إضافي، وبرامج التبادل العسكري دون الانخراط في مزيد من الأعباء.

*نقلا عن عربي بوست