روحاني: أمريكا لم تستثمر الفرصة الذهبية للعودة إلى الاتفاق النووي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 1 أبريل 2021 07:09 مساءً - منذ 24 دقيقة

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إن الإدارة الأمريكية لم تستثمر الفرصة الذهبية بالعودة للاتفاق النووي وتنفيذ التزاماتها.

وأضاف روحاني، في كلمة خلال افتتاح مشاريع لوزارة الصناعة والتعدين والتجارة، بمناسبة تأسيس الجمهورية الإسلامية: أن ”الإدارة الأمريكية الجديدة (جو بايدن) بعيدة كل البعد، ولم يفهموا حقيقة إيران بعد، ولم يعرف الأمريكيون الأمة الإيرانية قبل الثورة أو بعدها“.

وأكد روحاني: أن ”التأخير في العودة للاتفاق النووي، لن يكون في صالح مجموعة (5+1)، وأن المرشد علي خامنئي، عرض رفع العقوبات مقابل عودة إيران إلى تنفيذ تعهداتها، لكن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تستثمر هذه الفرصة الذهبية“.

وزعم الرئيس الإيراني: أن ”طهران حافظت على الاتفاق النووي، من خلال البقاء فيه لمدة عام كامل بعد خروج أمريكا منه، وعلى الأطراف الأخرى أن تتحمل مسؤولياتها الآن“.

وقال روحاني: إن ”عبء الحفاظ على الاتفاق النووي وقع على عاتق إيران حتى الآن، ولولا البتروكيماويات والصناعات التعدينية، لكنا نواجه مشاكل في توفير العملة الصعبة التي تحتاجها الدولة“.

وأضاف: ”وفّرت صادرات الصناعات البتروكيماوية والمعدنية، العملة التي احتاجتها الدولة الإيرانية خلال فترة العقوبات“.

وقال: ”إننا نواجه حربا اقتصادية قد فرضها الأعداء عليها“ في إشارة إلى الولايات المتحدة.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قد انسحبت من الاتفاق النووي في مايو 2018، وقامت بتشديد العقوبات على طهران.

وتقول طهران، إن العودة للاتفاق النووي لا تتطلب مفاوضات جديدة، وتحتاج إلى قرار من واشنطن بالعودة للاتفاق ورفع كافة العقوبات.