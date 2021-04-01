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زلزال بـ 4.8 درجات يضرب قالمة الجزائرية

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محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر ولاية قالمة، شمال شرق الجزائر، اليوم الخميس.

 

وأوضح المركز الجزائري لعلم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الهزة التي شعر بها سكان عدد من الولايات المجاورة، يبعد 8 كيلومترات جنوب غرب مدينة قالمة.

 

وشهد شمال الجزائر في الشهر الماضي نشاطاً زلزالياً قوياً، وسجلت ولاية بجاية الساحلية زلزالاً بـ5.9 درجات خلف بعض الإصابات، وتضرر مبانٍ.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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