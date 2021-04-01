ملتقى سفراء الإمارات يناقش "التسامح والصحة والأمن الغذائي"

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

افتتح اليوم الرابع لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج بدورته الـ15 بكلمة للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي.



وتطرق الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان خلال كلمته التي كانت تحت عنوان "دولة الإمارات عنوان للتسامح والتعايش والانفتاح"، إلى مكانة دولة الإمارات كحاضنة لقيم التسامح والسلام، والأمان، والتعددية الثقافية.

جانب من فعاليات اليوم الرابع لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج

كما شهد الملتقى في يومه الرابع وفي ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة "كوفيد-19" العالمية التي سلّطت الضوء على أهمية القطاع الصحي واستدامته، حلقة نقاشية مع عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع الإماراتي والدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات مديرة إدارة الأمراض السارية عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان "الصحة في دولة الإمارات بعد كوفيد-19".

جانب من فعاليات اليوم الرابع لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج

جاء ذلك بالإضافة إلى جلسة مع مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات بعنوان "مستقبل الأمن الغذائي في دولة الإمارات".

جانب من فعاليات اليوم الرابع لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج

واختتم فيصل عيسى لطفي، وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية، اليوم الرابع للملتقى، بجلسة حول مستجدات خدمات المواطنين والخدمات القنصلية استعرض خلالها مجموعة من الخطط التي يتم تنفيذها للارتقاء بالقطاع القنصلي والآليات القائمة لتلبية احتياجات الجمهور.

جانب من فعاليات اليوم الرابع لملتقى السفراء وممثلي البعثات التمثيلية لدولة الإمارات في الخارج

جدير بالذكر أن ملتقى السفراء ورؤساء البعثات التمثيلية الإماراتية في الخارج يعقد سنوياً في العاصمة أبوظبي، حيث يمثل فرصة مهمة للتفاعل والحوار وتبادل الآراء والأفكار مع القيادة والمسؤولين في دولة الإمارات وسفراء وممثلي البعثات التمثيلية في الخارج على الساحتين الإقليمية والدولية بما يعزز من أداء السياسة الخارجية الإماراتية وفاعليتها