شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس: عبور 87 سفينة للمجرى الملاحي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة قناة السويس في مصر إن من المتوقع عبور 87 سفينة القناة في الاتجاهين اليوم الخميس، في إطار محاولتها الانتهاء من عبور كل السفن التي توقفت بسبب جنوح سفينة حاويات في مجرى القناة الأسبوع الماضي. واستؤنفت حركة العبور في القناة مساء الاثنين.

وأضافت الهيئة أن ما إجماليه 194 سفينة عبرت بالفعل القناة بين ليل الاثنين، في أعقاب إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة، وأمس الأربعاء.

وأدى إغلاق القناة لنحو ستة أيام، بسبب جنوح السفينة إيفر جيفن التي يبلغ طولها 400 متر، إلى تكدس أكثر من 400 سفينة قالت هيئة قناة السويس إنها ستعمل على مدار الساعة لإنهاء عبورها للممر الملاحي.