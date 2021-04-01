شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار .. الجيش يواصل حملته القمعية ضد المتظاهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت قوات الجيش في ميانمار اليوم الخميس، حملتها العنيفة ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير الماضي.

يأتي ذلك فيما أكدت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي منظمة غير ربحية، أن ما لا يقل عن 536 شخصا لقوا حتفهم حتى الآن على يد قوات الجيش.

وأضافت منظمة انقذوا الأطفال الخيرية اليوم أن من بين القتلى ما لا يقل عن 43 طفلا، أصغرهم في السادسة. وذكر البيان أن الوفيات تضاعفت خلال الأيام الاثني عشر الماضية فقط، مما يدل على عدم احترام القوات المسلحة تماما لحياة الأطفال.