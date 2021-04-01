شكرا لقرائتكم خبر عن ناسا تطلق مروحية صغيرة من على سطح المريخ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اليوم الخميس أنه سوف يتم إطلاق مروحية صغيرة تسمى "إنجينويتي" التي جرى نقلها إلى المريخ على متن المركبة الفضائية بيرسيفرانس ، في 11 أبريل الجاري.

وقالت ناسا في تغريدة: "مروحية المريخ تستعد الآن لفعل شيء لم يُفعل من قبل: رحلة جوية مسيطر عليها تعمل بالطاقة على كوكب آخر".

وأضافت ناسا أن الصور التي التقطتها المروحية وغيرها من البيانات سوف تصل إلى الأرض في اليوم التالي في 12 أبريل.

وأرسلت المروحية الضئيلة التي تزن 8ر1 كيلوجرام، تقريرها الأول عن الحالة إلى مركز المراقبة في باسادينا بكاليفورنيا بعد هبوط بيرسيفرانس.