عسكري أمريكي يقر بالتجسس لصالح "القاعدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعترف محلل سابق بالمخابرات الجوية الأمريكية بتسريب وثائق سرية لصحفي، بشأن غارات عسكرية بطائرات مسيرة ضد تنظيم "القاعدة" وأهداف أخرى.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن اعتراف دانييل هيل (33 عاما)، يأتي قبل أيام فقط من موعد مثوله أمام محكمة فيدرالية في مدينة الإسكندرية بولاية فيرجينيا الأمريكية، بتهمة انتهاك قانون التجسس، الذي يعود إلى حقبة الحرب العالمية الأولى.

واعترف هيل بتسريب قرابة 12 وثيقة مصنفة بأنها "سرية" و"سرية للغاية" لصحفي في 2014 و2015، أي عندما كان يعمل لدى مقاول كمحلل في وكالة الاستخبارات الجغرافية المكانية الوطنية.

ورغم أن أوراق المحكمة لم تحدد مطلقًا متلقي الوثائق، لكن التفاصيل حول القضية توضح أنه تم تسليم الوثائق إلى مراسل موقع "إنترسبت" الذي استخدم الوثائق كجزء من سلسلة من التقارير الهامة حول كيفية شن الجيش غارات الطائرات المسيرة على أهداف أجنبية.

وبناء على التهمة، يواجه هيل عقوبة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات.