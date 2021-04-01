شكرا لقرائتكم خبر عن 36 قائمة للانتخابات التشريعية الفلسطينية وسط تحالفات وانقسامات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقفلت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، منتصف الليلة الماضية، باب الترشح للانتخابات التشريعية المقرر عقدها في الثاني والعشرين من مايو/أيار المقبل، بتسجيل 36 قائمة لهذه الانتخابات، وهو عدد غير مسبوق، ويزيد ثلاثة أضعاف على تلك التي خاضت الانتخابات التشريعية في العام 2006، وكان عددها 11 قائمة.

وتتميز انتخابات هذا العام بتعدد قوائم حركة «فتح» وسط انقسامات وتحالفات مستجدة. وأعلن القيادي في الحركة الأسير مروان البرغوثي مع ناصر القدوة، ابن شقيقة الرئيس الراحل ياسر عرفات، تسجيلهما قائمتهما التي أطلقا عليها قائمة «الحرية»، وهو ما يمثل تحدياً مباشراً لزعيم الحركة الرئيس محمود عباس.

ويقود المجموعة كل من القدوة وفدوى البرغوثي زوجة مروان الرغوثي، اللذين وصلا إلى مقر لجنة الانتخابات المركزية في مدينة رام الله قبل ساعة من انتهاء المهلة النهائية للتسجيل عند منتصف الليل.

ولم يكن البرغوثي (61 عاماً)، ضمن الأسماء، فيما أذكى التكهنات بأنه ربما يستعد لمنافسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (85 عاماً) في انتخابات الرئاسة المزمعة في يوليو/تموز المقبل.

ويبلغ عدد مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني 132 مقعداً ينتخبها الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.

وقالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إن 2.5 مليون فلسطيني من الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة سجلوا أسماءهم للانتخابات المقبلة، بما يعادل 93.3% ممن لهم حق الانتخاب البالغ عددهم 2.8 مليون نسمة.

وبحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، فإن عدد من كان لهم حق الاقتراع في الانتخابات التشريعية التي جرت عام 2006 بلغ نحو 1.3 مليون شخص، تتراوح أعمار أغلبيتهم العظمى ما بين 18 و30 عاماً.

على صعيد آخر، أعلن الأسير فؤاد الشوبكي انسحابه من لائحة حركة «فتح» للانتخابات التشريعية، محذراً من تكرار أخطاء الانتخابات السابقة. وقال الشوبكي، إن «انسحابه من قائمة الحركة، ليس لأي دافع أو هدف شخصي، ولكن لفتح المجال لمن يرى في نفسه القدرة على العطاء والوفاء بالتزامات هذا الشعب والوطن».

ولفت الشوبكي إلى أنه «تشرف بوضع اسمه في قائمة الشخصيات التي ستمثل حركة فتح في قطاع غزة»، لكنه أكد أن «المصلحة العامة للحركة فوق كل اعتبار». وقال إن «تغليب المصلحة الوطنية هو واجب وطني وديني وأخلاقي، ويجب على جميع الكوادر الالتزام به حتى لا تتكرر الأخطاء السابقة التي انسقنا إليها في الانتخابات السابقة، وأنا على ثقة ويقين بأن قيادة فتح قادرة على النجاح والفوز بهذه الانتخابات، ومن ثم السعي من أجل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وتحرير كل الأسرى والمعتقلين».