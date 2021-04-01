شكرا لقرائتكم خبر عن «أصدقاء مرضى الكلى» تدعم مستشفى القاسمي بـ 50 ألف درهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قدمت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات الداعمة للصحة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، 50 ألف درهم، تبرعاً إلى قسم الكلى بمستشفى القاسمي بالشارقة، حرصاً على دعم مرضى الكلى، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز مستوى الخدمات الصحية إلى فئات أوسع من المرضى.

وخلال لقاء عقدته الجمعية، عبر خاصية الاتصال المرئي، قدمت التبرّع إيمان سيف، مديرة إدارة التثقيف الصحي في المجلس، ومريم بن دخين، رئيسة الجمعية، إلى الدكتورة حياة المازمي، نائبة المدير الفني للمستشفى، بحضور الدكتورة سعاد سجواني، استشارية أمراض الكلى، والدكتور شيخ أختر الإيمان، استشاري رئيس وحدة أمراض الكلى، وعدد من الموظفين والمتطوعين في الجمعية.

تعزيز مستوى الخدمات الصحية

وأكدت سيف، أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحرص على ترسيخ مفاهيم العمل الخيري المشترك، للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بالعمل على تحقيق مساهمة فعالة في تعزيز مستوى خدمات الرعاية الصحية، وتخفيف المعاناة عن المرضى والمساهمة في علاجهم.

فيما أشارت مريم بن دخين، إلى أن الجمعية تحرص على تقديم كل أشكال الدعم لمرضى الكلى، حيث تستكمل هذه المبادرة جهودها في المساهمة في ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى وفق أفضل الممارسات.

شركاء فاعلين

وأشادت الدكتورة حياة المازمي، بجهود الجمعية في تعزيز الوعي الصحي، بمرض الكلى ودعم المرضى وتعزيز قدراتهم على التعايش مع المرض. مثمنة دور المجلس، في دعم المرافق الصحية وتخفيف معاناة المرضى.