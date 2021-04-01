شكرا لقرائتكم خبر عن «شروق» تطلق فعاليات ترفيهية خلال عطلة الربيع في 4 وجهات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أحمد القصير: توفير بيئة آمنة تضمن سلامة الجميع

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» حزمة من الفعاليات الترفيهية للأطفال والعائلات في أربع من وجهاتها العائلية هي: القصباء، واجهة المجاز المائية، شاطئ خورفكان، وحدائق المنتزه، خلال عطلة الربيع، وتستمر حتى 10 إبريل/نيسان الجاري.

وتشمل الفعاليات ورش عمل وأنشطة إبداعية تهدف إلى تحفيز خيال الأطفال، وتعزيز قدراتهم البدنية والعقلية، وحرصت الهيئة على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا».

وتضم الفعاليات التي تقدم في القصباء ورشتي عمل تفاعليتين، بالشراكة مع «فن روبوتكس»، وهي مخصصة للأطفال من الفئة العمرية 6 إلى 9 أعوام، و10 إلى 15 عاماً؛ بهدف تعزيز قدرات الأطفال في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «ستيم». وتعاونت «شروق» مع «إنجلف آرت» لاستشارات الفنون لتنمية المواهب والقدرات الإبداعية للأطفال من الفئة العمرية أكثر من 6 أعوام، من خلال أربع ورش فنية تشمل 10 جلسات تنظم يومياً، تشمل «رسم الزهور على القوارير»، و«التطريز اليدوي على أقنعة الوجه»، و«صناديق الربيع المزهرة»، و«فنون صناعة الزهور الثلاثية الأبعاد». كما توفر الفعاليات للأطفال والعائلات فرصة التعرف إلى تاريخ حبوب الكاكاو، وتجربة صنع الشوكولاتة، وطرق تزيين الأعمال المصنوعة من الشوكولاتة في ورشة «المسارات بطعم الشوكولاتة»، بالإضافة إلى تعلم أسرار البيتزا الإيطالية التقليدية.

ولعشاق السيارات القديمة، يتم عرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية في الثالث من إبريل، بالتعاون مع نادي الشارقة للسيارات القديمة، في حين تقدم مجموعة «اتصالات» باقة من الهدايا والعروض الخاصة والأنشطة العملية للأطفال على منصتها الترويجية. وتشارك «صيدلية لايف» ضمن فعاليات القصباء لتعزيز الوعي بأنماط الحياة الصحية والتمارين الرياضية والتغذية السليمة؛ لضمان الصحة العامة لجميع أفراد المجتمع، كما تقدم مطاعم ومقاهي وأكشاك القصباء عروضاً خاصة على مدى 10 أيام.

جوائز متنوعة

في واجهة المجاز المائية يستمتع الأطفال بالمشاركة في باقة متنوعة من الألعاب القائمة على المهارات، والمنافسات، للفوز بجوائز متنوعة. وتوفر الواجهة للزوار فرصة اللعب بالطائرات الورقية، التي تعدّ من الوسائل الصحية لتعزيز التواصل بين جميع أفراد العائلة، وتعلم التحكم بحركة الطائرة الورقية أثناء تحليقها في الجو. فضلاً عن التعرف إلى سلوك الحيوانات في حديقة الحيوانات الأليفة المخصصة للأطفال، كما يتمكن الأطفال من الاستمتاع بجولات ركوب المهر طوال فترة الفعالية.

وتقدم حدائق المنتزه تجربة تسوق فريدة للعائلات، من خلال استضافة فعاليات «سوق الربيع»، الذي يعرض منتجات متنوعة، تشمل المجوهرات والسجاد والصابون المصنوع يدوياً وقطع الديكور المنزلي والإكسسوارات وإطارات الصور والشموع ونباتات الزينة، إلى جانب مجموعة من عربات الطعام التي تقدم قائمة متنوعة من المأكولات. كما تستضيف الوجهة العائلية سلسلة من العروض الترفيهية المتجولة التي تنظم يومياً، وتقدمها فرقة سيرك «إكسترافاجانزا» المكونة من ستة أعضاء؛ إذ يطوفون في كل أرجاء الوجهة العائلية بأزيائهم الملونة؛ لإدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال والزوار. وتنظم حدائق المنتزه ورش عمل للأطفال، تضم العديد من الأنشطة الحرفية العملية يومياً من الساعة 5:00 حتى 10:00 مساءً، فضلاً عن توفير حديقة للحيوانات الأليفة، وأماكن لالتقاط الصور.

شخصيات كرتونية

يستضيف شاطئ خورفكان موكباً من الفنانين الذين سيتجولون في أرجاء الوجهة بعد ارتداء أزياء الورود والأزهار، فيما تقيم منطقة ألعاب الأطفال «صدف» العديد من ورش العمل للصغار مساء كل سبت، كما يمكن للمشاركين في ورشة «فن القهوة وأوراق الشاي»، تصميم شخصيات كرتونية، وابتكار شخصيات أخرى باستخدام حبوب البن وأوراق الشاي. وفي ورشة عمل «علبة الغداء» المخصصة للأطفال من الفئة العمرية بين 4 و12 عاماً، يتعلم المشاركون الصغار طريقة تحضير وجبات الغداء، فيما تهدف ورشة «حلوى الجيلي الهلامية» إلى تعريف الأطفال بوصفات لتحضير حلوى الجيلي الهلامية بأشكال ونكهات مختلفة. وتقام في منطقة ألعاب الأطفال ورشة عمل توعوية للأطفال؛ لتعريفهم بفوائد الخضراوات والفواكه، وأهمية أساليب الحياة الصحية لبناء الجسم السليم، وتنظم «شروق» بالتعاون مع نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية معرضاً خاصاً يفتح أبوابه للجمهور يومياً.

تعقيم شامل

قال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في الهيئة: تماشياً مع التزامها بتقديم تجارب ذات جودة عالية لجميع الزوار والسياح والمقيمين، نحرص على تنظيم سلسلة من الأنشطة الترفيهية خلال عطلة الربيع للأطفال والعائلات في بيئة آمنة، تضمن سلامة الجميع. وطمأن القصير الجمهور بأن «شروق» تضع المحافظة على الصحة العامة خلال تنظيم هذه الفعاليات في مقدمة أولوياتها. وأشار إلى الالتزام بعمليات التعقيم الشامل يومياً وبأعلى معايير النظافة، مع تخصيص فرق عمل لضمان تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة في جميع الوجهات، فضلاً عن تعقيم كافة مرافق الأطفال ومناطق اللعب مرة واحدة في كل ساعة.