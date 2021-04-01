شكرا لقرائتكم خبر عن سمر يسري تعود لـ«يوم ليك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - أحمد الروبي

بدأت الإعلامية سمر يسري اليوم تصوير أول حلقات برنامجها الجديد «يوم ليك»، بعد تعافيها بشكل تمام من فيروس «كورونا»، لتبدأ مباشرة تصوير حلقات برنامجها، المقرر أن تذاع حلقاته يومي الأحد والاثنين المقبلين على قناة «الحياة» المصرية.

وتوقف تصوير البرنامج 14 يوماً، بعدما أصيبت بكورونا، عقب حلقة النجمة هند صبري، التي أعلنت إصابتها هي الأخرى، قبل أن تجري سمر يسري المسحة الثانية في بداية الأسبوع، لتتبين سلبيتها وتعلن تعافيها من الفيروس بشكل كامل، وتعود إلى تصوير باق حلقات برنامجها.

يذكر أن البرنامج حقق نجاحاً كبيراً في بداية عرضه.