شكرا لقرائتكم خبر عن رقمان جديدان للقرية العالمية في «جينيس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت القرية العالمية رقمين جديدين في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، مقتربة من هدفها في تحقيق 25 رقماً قياسياً احتفالاً بموسم اليوبيل الفضي. ونجحت الوجهة في تحقيق «أكبر عدد من اللفات المتتالية في سيارة على سطح مبلل»، و«أكبر عدد من من اللفات حول سيارة تسير على عجلتين في دقيقة واحدة»، خلال احتفالية قُدّمت أمام الضيوف الذين أظهروا حماساً استثنائياً في ساحة العرض الشيّق.

وتمكن كريستيان دياز جراسيا، من قيادته للسيارة على عجلتين، وكيفين موتشال، من الالتفاف بسيارة حول الأولى، وسط ترقّب كبير بين الحضور. كما نجح أندريا بونتيشيل في تحقيق لقب أكبر عدد من اللفات المتتالية في سيارة على سطح مبلل، بعد أن نجح في محاولته الأولى من الالتفاف 62 مرة وسط تشجيع من الزوار.