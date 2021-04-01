شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الحلقة الأخيرة من «الاختيار2» في «الاستاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

يواصل صناع مسلسل «الاختيار2» تصوير أحداث المسلسل الذي من المفترض عرضه في رمضان المقبل، ويتناول المسلسل ملحمة جديدة من بطولات رجال الأمن المصري الذين يضحون بأنفسهم من أجل الحفاظ على الوطن.

”الخليج 365” توصلت إلى تفاصيل الحلقة 30 والأخيرة من المسلسل، والتي صورت مشاهدها، الثلاثاء، في استاد القاهرة، حيث استعان المخرج بيتر ميمي بعدد ضخم من «الكومبارس» باعتباره جمهور مباراة كرة القدم بين المنتخبين المصري والسودان، فيما يحاول كريم عبد العزيز وأحمد مكي القبض على أرهابي متواجد داخل الاستاد، ويتخفى وسط المشجعين، وتحدث مفارقات عدة، ومخاطر كبيرة، حتى يُلقى القبض على المتهم، ليحبس المشاهدين أنفاسهم خلال أحداث الحلقة، حيث يتم تنفيذ العملية بدقة بالغة، من دون خسائر في الأرواح، وسط هذا الكم الكبير من المشجعين بالاستاد. وهي وقائع حدثت بالفعل، ونفذتها مجموعة من ضباط الشرطة المصرية، وقبضوا على الإرهابي أثناء إقامة المباراة، ليضعها المخرج بيتر ميمي في أحداث الحلقة الأخيرة من المسلسل.

«الاختيار 2» سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، بطولة: كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، إياد نصار، بشرى، إنجي المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري، هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، مصطفى أبو سريع، عمر الشناوي، محمد جمعة، سلوى عثمان، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبداللطيف، وعدد من ضيوف الشرف.