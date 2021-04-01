شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين رئيس تصور ملوك الجدعنة في بيروت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

سافرت النجمة ياسمين رئيس إلى بيروت لاستكمال تصوير مشاهدها الأخيرة في مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي يتم تصويره بالكامل في العاصمة اللبنانية، حيث بُنيت حارة شعبية مصرية بكامل تفاصيل، لتكون الديكور الأساسي في المسلسل، الذي انتهى مخرجه أحمد خالد موسى، من تصوير 90 % من مشاهده، وتسلم أول 15 حلقة منه لقناة «mbc مصر» التي ستعرض المسلسل حصرياً.

رئيس تعود من خلال «ملوك الجدعنة» إلى الدراما التليفزيونية، بعد نجاح سينمائي قوي خلال الأعوام الماضية، ويعد المسلسل هو أول بطولة لها، والذي تتقاسم بطولته مع النجمين عمرو سعد ومصطفى شعبان، كما يعد آخر عمل فني شارك فيه النجم الراحل يوسف شعبان، حيث دخل المستشفى فور عودته من بيروت، ليغادر بعدها الحياة.

ياسمين رئيس تجسد من خلال «ملوك الجدعنة» شخصية «فاتن حرفوش» فتاة شعبية تعمل مع والدها في محل «عطارة»، تأخذها قراراتها للدخول في صراعات لم تكن تتوقعها.

رئيس تحرص على تميز واختلاف الشخصيات التي تقدمها، حيث نافست مؤخراً في السينما المصرية بفيلم «لص بغداد»، والذي تجاوزت إيراداته 33 مليون جنيه مصري، وفيلمها المختلف «بلاش تبوسني»، كما جسّدت شخصية كوكب الشرق أم كلثوم في فيلمها العالمي «البحث عن أم كلثوم»، بجانب بطولتها لفيلم «شيخ جاكسون»، و«هيبتا المحاضرة الأخيرة» الذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقاً للإيرادات، وتعاونت مع النجم أحمد حلمي في «صنع في مصر»، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم «فتاة المصنع»، كما قدمت العديد من المسلسلات الدرامية الناجحة مثل «أنا شهيرة أنا الخائن»، «طرف ثالث» و«عرض خاص»، وتنتظر حالياً إطلاق فيلمها الجديد «قمر 14» خلال موسم عيد الفطر المقبل.