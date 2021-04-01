شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة 500 برج لشبكات المحمول بالقرى ضمن مبادرة حياة كريمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى مبادرة حياة كريمة، لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق، واستهدفت المرحلة الأولى 375 قرية، تتراوح نسبة الفقر فيها 70% فأكثر، وتتواصل الجهود لاستكمال عمليات التنمية فى كافة القرى المستهدفة على مدار 3 سنوات.

وحسب تصريحات مسبقة لوزارة الاتصالات، فإن الوزارة ستكون شريكة فى خطط التنمية لتطوير القرى، وستعمل الوزارة على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للقرى التي تم تحديدها وتشمل 51 مركزا.

وقد تم استعراض خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أمام مجلس النواب لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين وتعزيز الشفافية والحوكمة من خلال تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية الطرق الرئيسية وبعض المناطق فى المحافظات بشبكات المحمول، واستكمال تنفيذ خطة الوزارة لرفع كفاءة شبكة الانترنت بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 5.5 مليار جنيه لهذا العام؛ مع العمل على اصدار تقارير دورية حول جودة خدمات الاتصالات.

ونرصد أبرز المستهدفات فى قطاع الاتصالات لرفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية فى 51 مركزا إداريا ضمن مبادرة حياة كريمة...

- ربط القرى المستهدفة بكابلات الألياف الضوئية لرفع كفاءة الإنترنت باستفادة مليون منزل.

- إقامة 500 برج جديد لشبكات المحمول بهذه القرى.

- العمل مع الجهات الحكومية لمحو الأمية الرقمية للبالغين.

- تطوير مكاتب البريد وتصل لـ 878 مكتبا مع تزويدها بماكينات صراف آلى.