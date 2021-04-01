لمجرد يدخل تجربة الـ”الفلوغ”

جدة - عبدالحي حسين - دخل الفنان سعد لمجرد عالما جديدا، عالم الـ”الفلوغ”، حيث وعد الجمهور بنشر مقطع مرئي يوثق فيه ليومه كاملا في العاصمة الفرنسية، باريس.

ووعد لمجرد بنشر مقطع فيديو “فلوغ”، اليوم الخميس، يشارك من خلاله جمهوره تفاصيل أنشطته اليومية في فرنسا، وهو الأمر، الذي تفاعل معه متتبعوه بشكل إيجابي.

وغادر سعد لمجرد إلى باريس، بعد فترة قضاها في المغرب، أنجز خلالها آخر أعماله “الغادي وحدو”، الذي بلغ على منصة يوتوب 17مليون مشاهدة.

وأضحى الـ”فلوغ”، أو التدوين المرئي، منتشرا بكثرة بين الشباب المغاربة، منهم من أضحى مشهورا إنطلاقا منه، ومن خلال نشر يوميات على شكل مقاطع فيديو.

وراجت أخبار على مواقع عربية أن الفنان سعد لمجرد يحضر لعمل جديد، يطلقه، بعد نهاية شهر رمضان المقبل.