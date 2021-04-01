رسميا… المحكمة الإدارية تقضي بعزل الإدريسي من رئاسة جماعة أكزناية بطنجة

جدة - عبدالحي حسين - قضت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الخميس، بعزل رئيس جماعة أكزناية، أحمد الإدريسي من منصبه، بعدما اتهم المسؤولية عن اختلالات في تدبير الجماعة.ه.

وكانت وزارة الداخلية، ممثلة في والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد رفعت الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط، حيث عقدت هذه الأخيرة شهر فبراير الماضي، أولى جلسات ملف العزل الذي جاء بناءا على اتهام الرئيس بالوقوع في اختلالات في تسيير الجماعة المذكورة.

وفي وقت سابق، أوقف الرئيس المذكور عن مزاولة مهامه، بناءا على ما خلصت إليه لجنة تابعة للمتفشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، والذي رصد العديد من الإختلالات في التدبير المالي والإداري للجماعة.