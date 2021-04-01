ماذا يفعل الأمريكيون لدى حزب الأصالة والمعاصرة؟

جدة - عبدالحي حسين - استقبل حزب الأصالة والمعاصرة، أمس الأربعاء وفدا عن منظمة شباب الحزب الديمقراطي الأمريكي، ممثلا برئيس المنظمة وأعضاء قياديين فيها، حيث اجتمعوا في الرباط بالأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي، وعدد من قيادات “البام”.

ويضم الوفد الأمريكي الذي يزور المغرب بدعوة من منظمة شباب حزب الأصالة والمعاصرة، كلا من جوشوا هاريس-تيل: رئيس منظمة شباب الحزب الديمقراطي الأمريكي، وكاريسا ماكفادن، نائبة الرئيس، إضافة إلى دانييل غلوفر عضو المكتب التنفيذي لمنظمة نساء الحزب الديمقراطي، وكذا هيذير براون عضو الحزب الديمقراطي ومديرته السابقة.

وكشف حزب “البام”، أن اللقاء الذي تم أمس الأربعاء، بين الوفد ووهبي، قد تضمن توقيع اتفاقية شراكة بين منظمتي شباب الحزبين تهم تبادل الخبرات، التكوين، تنظيم أنشطة مشتركة، تحقيق أهداف التنمية المستدامة والترافع من أجل قضايا المجتمع عامة كدعم السلم والسلام وقضايا الشباب والنساء خاصة.

وانتقل الوفد، عقب لقائه مع شباب ونساء حزب الأصالة والمعاصرة إلى مدينة الداخلة، من أجل استكمال برنامج العمل الذي يضم تنظيم ندوة فكرية حول الحكم الذاتي لأقاليم الصحراء المغربية، وندوة صحفية، وزيارات لعدد من المؤسسات والمشاريع التنموية التي أطلقها الملك بالأقاليم الجنوبية.