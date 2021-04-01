استئنافية طنجة تنتهي من مناقشة ملف الفقيه الزميج وترقب النطق بالحكم

جدة - عبدالحي حسين - أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس مناقشة ملف الفقيه الزميج، المتهم بهتك عرض قاصر، حيث يرتقب أن تقول المحكمة كلمتها وتنطق بالحكم في القضية اليوم.

واستكملت المحكمة اليوم آخر جلساتها، بعدما قررت الأسبوع الماضي تأخير الملف إلى الأول من أبريل.

وطالب قاضي الجلسة حينها بحضور “الطفلات” اللواتي يعتقد أنهن ضحايا للفقيه الذي كان يدرسهن القرآن؛ من أجل مواجهتهن مع المتهم داخل الجلسة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى شهر شتنبر الماضي، حينما خرج عدد من المواطنين من مدشر الزميج، باتهامات وجهت لفقيه الدوار باغتصاب وهتك عرض بناتهم.

بالمقابل والد المتهم، ما نسبه لابنه، مؤكدا أن هذا الأخير كان “مشارط” لعشر سنوات مع ساكنة المدشر المذكور، وكانيحظى بسمعة حسنة؛ معتبرا أن بعض الساكنة انقلبوا عليه وظلموه وحاولوا النيل منه وإبعاده من مهنة تحفيظ القرآن الكريم، فكادوا له ظلما وزورا.

وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، قد أعلن أواخر شهر شتنبر الماضي، عن متابعة الفقيه بعد عرضه على قاضي التحقيق، إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض ست قاصرات لهتك العرض.