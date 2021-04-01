طقس الإمارات غد الجمعةا مائل للحرارة نهاراً

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام غائما جزئياً أحياناً، مائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.



و أوضح المركز - في بيانه اليومي- أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 - 20 تصل إلى 30 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:54 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 10:21 والجزر الثاني عند الساعة 21:46.. و في بحر عمان يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:40 والمد الثاني عند الساعة 00:48

والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 07:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 37 22 80 20

دبــي 36 21 85 25

الشارقة 35 19 85 25

عجمان 36 20 85 25

أم القيوين 36 19 80 25

رأس الخيمة 35 20 90 25

الفجيرة 34 23 75 20

العين 38 19 60 15

ليوا 39 18 75 15

الرويس 36 19 80 25

السلع 29 19 80 25

دلما 28 21 80 50

طنب الكبرى 28 21 85 40

طنب الصغرى 28 21 85 40

أبو موسى 28 21 85 40