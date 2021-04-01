"الطاقة الخضراء" تتصدر مباحثات هاتفية بين بوتين وولي عهد السعودية

محمد الفلاح - الخميس 1 أبريل 2021

تصدرت "الطاقة الخضراء" عدة مواضيع وصفها "الكرملين" بأنها قضايا الساعة خلال مباحثات هاتفية بين الزعيم الروسي وولي عهد السعودية.



ووفق "روسيا اليوم" بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، القضايا الخاصة بالتعاون الروسي السعودي، بما في ذلك التعاون في مجال حماية البيئة.

وأفاد الموقع الرسمي للكرملين، بأن الرئيس الروسي أجرى محادثة هاتفية مع ولي العهد السعودي بحث خلالها قضايا التعاون الثنائي، وأشار إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب السعودي.

وقال الكرملين في بيان نشره إن الرئيس الروسي وولي العهد السعودي بحثا قضايا الساعة الخاصة بالتعاون الروسي السعودي، حيث تم إيلاء اهتمام بآفاق التعاون في قضايا تغير المناخ العالمي وحماية البيئة، بما في ذلك "الطاقة الخضراء".

وأضاف البيان أن ولي عهد السعودية أطلع بوتين على المبادرات البيئية الأخيرة للمملكة، التي تهدف للحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في ميزان الطاقة السعودي.

وفي إشارة إلى أهمية مثل هذه المشاريع، تحدث الرئيس الروسي عن جهود حماية البيئية التي يجري اتخاذها في روسيا.

وقال الكرملين إن ولي عهد السعودية طرح مبادرات للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وزيادة حصة موارد الطاقة النظيفة في الشرق الأوسط.