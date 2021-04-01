شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: نرفض سياسة إثيوبيا في قضية سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي دعم البرلمان العربي الكامل للحق المصري والسوداني في الحفاظ على حصتهما في مياه نهر النيل، مشددًا على رفض البرلمان العربي القاطع لفرض سياسة الأمر الواقع التي يتبناها الجانب الإثيوبي.

جاء ذلك خلال مشاركة "العسومي" في المحاضرة التي نظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي بعنوان "دور الدبلوماسية البرلمانية في الحوار والتسويات السلمية للنزاعات الدولية"، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وأوضح العسومي أن قضية سد النهضة ترتبط مباشرةً بالأمن القومي العربي الذي يرتكز على الأمن القومي المصري لكونها ركيزة أساسية لأمن استقرار المنطقة، مشيدًا في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تقودها مصر في إدارة هذه الأزمة.

بدوره طالب وزير الدولة المصري السابق للمجالس النيابية والشؤون القانونية الدكتور مفيد شهاب بضرورة وضع قضية سد النهضة على جدول أعمال الجامعة العربية، معربًا عن تطلعه لأن يخرج من الجامعة قرار شديد وحاسم حول ضرورة احترام قواعد الأنهار الدولية وعدم الإضرار بمصالح الآخرين.

كما أعرب الدكتور شهاب عن تفاؤله بالدور الذي يلعبه البرلمان العربي في دعم الجهود المصرية في هذه الأزمة، كونه منظمة تعبّر عن جميع البرلمانات العربية التي تمثل الشعوب العربية.