شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا .. كورونا ثالث سبب للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تقريرها الأسبوعي عن المرضى والوفيات في الولايات المتحدة، والذي يتضمن بيانات أولية عن أعداد الوفيات في البلاد العام الماضي.

وجاء في التقرير أن مرض كوفيد19-، الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، تسبب في وفاة حوالي 378 ألف شخص، ليأتي في المرتبة الثالثة كسبب رئيسي للوفيات في أمريكا بعد أمراض القلب والسرطان.

وأظهر التقرير أن حوالي 3ر3 مليون شخص توفوا في أمريكا في 2020،بزيادة نسبتها 16 في المئة عن عام .2019